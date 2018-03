EDG²E prépare la navigation de précision européenne

C'est un nouveau pas fait pour donner faire de Galileo une véritable alternative au GPS américain pour la navigation aérienne. L'Agence européenne du système global de navigation par satellite (GSA) a annoncé, début mars, le lancement du projet EDG²E (Équipement pour les systèmes GPS Galileo et EGNOS à double fréquence). Il confie à un consortium, composé de Thales, Thales Alenia Space et ATR, la conception d'un récepteur GNSS (système de positionnement mondial par satellites) multiconstellation à double fréquence. Ce projet de quatre ans doit déboucher sur le développement et les essais d'un prototype, qui servira d'étalon pour les futurs récepteurs embarqués. AKKA, Dassault Aviation et la Direction générale de l'aviation civile (DGAC) participent également à ce projet.



Le futur récepteur EDG²E devra être capable d'offrir un positionnement précis à partir des données fournies sur double fréquence par les constellations européenne Galileo et américaine GPS, ainsi que par le système d'augmentation spatial (SBAS) européen EGNOS - réseau de stations au sol qui corrige les données des GNSS pour améliorer la précision de la navigation par satellite.



Le prototype doit voir le jour d'ici 2021. Une campagne d'essais sur un ATR fourni par le constructeur suivra. Elle permettra d'évaluer les performances du récepteur et sa précision. Cela permettra ensuite de définir les normes de certification des futurs récepteurs GPS/Galileo/EGNOS à double fréquence SBAS pour l'aviation et préparer leur arrivée sur le marché.



Avec EDG²E, le GSA entend ainsi diffuser l'utilisation de Galileo dans la navigation aérienne, qui est jusqu'ici l'apanage du GPS. En parallèle, l'Agence européenne a lancé le développement d'EGNOS V3 sous la maîtrise d'oeuvre d'Airbus en janvier. Il doit être opérationnel à partir de 2023 en fréquence simple, et dix-huit mois plus tard en fréquence double. Ce sera le premier SBAS opérationnel double fréquence et multiconstellation, avec à la fois le GPS et Galileo. L'Europe serait ainsi en mesure d'offrir des moyens de navigation de haute précision de façon autonome.