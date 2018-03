Le Boeing 737 MAX 7 réalise son premier vol

Un troisième membre rejoint la famille des 737 en vol, le MAX 7. Boeing a annoncé que le premier exemplaire du plus petit modèle des 737 remotorisés avait réalisé son vol inaugural le 16 mars. Celui-ci a duré plus de trois heures, durant lesquelles l'équipage et les ingénieurs de l'avionneur ont pu tester les contrôles, les systèmes et la maniabilité de l'appareil.



La campagne d'essais en vol va donc pouvoir débuter, avec en ligne de mire une certification puis une entrée en service en 2019.



Le 737 MAX 7 est le troisième modèle de la famille, le MAX 8 étant en service depuis près d'un an et le MAX 9 devant suivre cette semaine. Il ne manquera plus que la version la plus longue, le MAX 10 - ainsi que le dérivé du MAX 8, le MAX 200.



Capable d'emporter entre 138 et 153 passagers voire 172 en configuration haute densité, le 737 MAX 7 possèdera un rayon d'action de 3 850 nm, le plus long de la famille. S'il n'a pas beaucoup de clients (Southwest, WestJet et Jetlines), Boeing compte sur ses performances hot&high pour séduire davantage de compagnies. Le 737 MAX 7 sera en effet doté du même moteur (LEAP-1B) que le MAX 8 mais tout en étant plus léger que son grand frère.