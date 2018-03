Les forces spéciales américaines en contrat de formation avec Lockheed Martin

L'US Air Force et Lockheed Martin veulent passer à une nouvelle génération de moyens d'entraînement pour les forces spéciales. Ils ont ainsi signé, le 15 mars, le contrat Air Commando Training and Support (ACTS). Sa valeur est estimée à au moins 200 millions de dollars sur une durée pouvant aller jusqu'à huit ans.



A ce titre l'industriel américain fournira diverses prestations à l'Air Force Special Operations Command (AFSOC) : instruction des équipages, capacités de formation et d'exercices multiples, ou encore support logistique pour des systèmes d'armes comme les C-130J et les CV-22 et d'autres équipements d'entraînement. Elles s'accompagneront d'un soutien sur l'ingénierie et la cybersécurité.



Ce contrat suit celui passé en novembre 2017 dans le cadre du programme C-130J Super Hercules Maintenance and Aircrew Training System (JMATS). L'AFSOC avait alors commandé cinq simulateurs complets dédiés à l'entraînement sur le système d'armes. Ces équipements seront déclinés en deux versions : MC-130J (missions spéciales) et AC-130J (« gunship »), et livrés sur des bases de l'US Air Force aux Etats-Unis, au Japon et en Allemagne entre mi-2020 et 2021.