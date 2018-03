Mission en Inde pour le GIFAS

Le Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales (GIFAS) a annoncé, le 15 mars, qu'il conduirait prochainement une mission « pour renforcer la coopération franco-indienne dans le domaine aérospatial ».



Une délégation se rendra ainsi en Inde du 16 au 19 avril, sous la conduite d'Eric Trappier, président du GIFAS et du Conseil des industries de défense françaises (CIDEF). Elle se rendra à New Delhi, Bangalore, Bombay et Hyderabad, en vue de rencontres entre des industriels indiens et français.



Côté français, le GIFAS annonce que des représentants des grands groupes que sont Airbus, ArianeGroup, Dassault Aviation, MBDA, Safran et Thales y participeront. Ils seront accompagnés par 54 autres entreprises du secteur.