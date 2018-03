Le GE9X débute ses essais en vol

Le GE9X vole. GE Aviation a annoncé le 14 mars qu'un GE9X avait été installé sous l'aile du 747 servant de banc d'essais volant au motoriste et avait réalisé son premier vol d'essai le 13 mars. Réalisé à Victorville, en Californie, celui-ci a duré plus de quatre heures durant lesquelles les caractéristiques opérationnelles et fonctionnelles essentielles ont pu être validées.



« Les équipes du programme GE9X et de Victorville ont passé des mois à préparer les essais en vol du moteur et leurs efforts ont payé avec un vol inaugural idéal. Le vol d'aujourd'hui lance la campagne d'essais en ...