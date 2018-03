Le patron de Lufthansa, Carsten Spohr, prolongé de 5 ans

Le géant européen du transport aérien Lufthansa a annoncé mercredi avoir prolongé de cinq années le mandat de son patron, Carsten Spohr, à la veille de la présentation par le groupe allemand de son bilan financier 2017. "Carsten Spohr a réussi ces dernières années à faire avancer de manière constante la modernisation du groupe Lufthansa et jouit du plus grand niveau de confiance de la part de l'intégralité des membres du conseil de surveillance", a indiqué le directeur de cette instance, Karl-Ludwig Kley, dans un communiqué du groupe. Le contrat de M Spohr, qui devait se terminer à la fin de l'année en cours, est prolongé jusqu'à fin 2023. Patron de la première compagnie aérienne allemande depuis 2014, cet Allemand de 51 ans est pilote de formation. Au cours de son mandat actuel, il a notamment mis un terme à un conflit salarial dur avec les pilotes du groupe, mené en 2017 la vaste offensive de Lufthansa pour absorber une partie des restes de sa concurrente et compatriote en déconfiture Air Berlin, et supervisé le changement d'identité visuelle de la compagnie historique. Les analystes interrogés par le fournisseur de services financiers Factset tablent sur un nouveau bénéfice record pour le groupe Lufthansa en 2017, à 2,28 milliards d'euros.