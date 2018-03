Hologarde sera prêt pour la fin de l'année

Présenté par la DSNA, le Groupe ADP et Thales au World ATM Congress World ATM qui s'est tenu du 6 au 8 mars à Madrid, Hologarde est bientôt prêt. Les trois partenaires ont annoncé que leur solution de détection de drones était actuellement en cours d'évaluation opérationnelle sur l'aéroport de Paris-CDG. Ils ont ajouté être prêts à assurer les premières livraisons d'ici la fin de l'année.



Le projet Hologarde a été lancé par DSNA Services et le Groupe ADP, dans le cadre du programme Innovation Hub d'ADP présenté il y a tout juste un an. Il avait ...