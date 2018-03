Les Etats-Unis accélèrent leurs commandes de F-35

Le Pentagone vient de réviser une commande de matériaux et composants à long cycle de production à Lockheed Martin pour y intégrer 104 F-35 supplémentaires. Au titre de cette modification de 1,46 milliard de dollars, notifiée le 13 mars, les Lots 13 et 14 de production comprendront 214 appareils, contre 110 prévus dans le contrat initial signé en avril 2017.



Jusqu'ici, les F-35 des Lots 13 et 14 étaient exclusivement destinés à des armées étrangères - partenaires du programme et clients par le biais de la procédure de Ventes militaires à l'étranger (FMS). La répartition des 110 appareils entre les deux lots n'avait pas été précisée.



Désormais, le Lot 13 comprend 145 appareils, dont plus de la moitié est destinée aux forces américaines. Le nombre exact n'est pas connu, mais l'US Air Force, l'US Marine Corps et l'US Navy payeront 38 % du milliard et demi de dollars que coûte ce contrat. Le Lot 14 reste entièrement dédié à l'export, avec 69 appareils.



La production de ces matériaux et composants à long cycle de production doit s'achever d'ici décembre prochain. Elle ouvrira la voie à la commande des deux Lots de F-35 à proprement parler. Ces 214 appareils devraient encore être compris dans la phase de production initiale en cadence basse (LRIP). Ils préparent néanmoins la montée en cadence pleine (FRP), qui doit être décidée par Lockheed Martin en 2019.