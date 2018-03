Air Belgium décroche son CTA

Air Belgium a annoncé le 13 mars qu'elle avait obtenu son certificat de transporteur aérien. Celui-ci a été octroyé par la Direction générale Transport aérien (DGTA), l'organisme de surveillance et de régulation du transport aérien belge. La jeune compagnie va donc pouvoir accélérer les préparations pour son lancement et a désormais fixé sa date pour la mi-avril. Les billets devraient rapidement être mis en vente.



Air Belgium avait annoncé au mois de janvier qu'elle avait choisi Charleroi pour y installer sa base opérationnelle et qu'elle comptait lancer ses opérations en mars. Depuis, le calendrier a légèrement glissé mais elle a surtout reçu ses premiers appareils, essentiels pour obtenir sa licence. Elle a désormais une flotte composée de deux A340-300 (ex-Finnair), qui lui ont été remis il y a tout juste deux semaines. Elle en attend encore deux.



Les appareils seront aménagés en configuration triclasse, avec dix-huit fauteuils full-flat en classe affaires (alternant les rangées en 1-2-1 et 1-2-2), 21 en Premium Economy en 2-3-2 et une classe économique configurée en 2-4-2.



L'aéroport de Charleroi s'apprête donc à vivre une grande transformation qui a pour objectif l'accueil de vols long-courrier. Actuellement uniquement utilisée pour des lignes moyen-courrier, la plateforme va devoir mettre en place des infrastructures temporaires pour accueillir les passagers et surtout les dispositifs de sûreté nécessaires aux opérations de la compagnie, en attendant que le nouveau terminal premium soit opérationnel (ce qui est prévu pour le printemps 2019).



Les premières dessertes d'Air Belgium devraient concerner la Chine.