Aeroflot reprend les vols entre Moscou et Le Caire le 11 avril

Le groupe aérien russe Aeroflot a annoncé mardi la reprise des vols directs entre Moscou et Le Caire le 11 avril, la liaison aérienne entre les deux pays ayant été suspendue après l'attentat contre un charter russe au-dessus du Sinaï fin 2015. "Aeroflot reprend les vols réguliers Moscou-Le Caire-Moscou à partir du 11 avril 2018. Les vols seront opérés trois fois par semaine" et leur nombre augmentera pendant la Coupe du monde de football qui se tiendra en Russie, a annoncé la compagnie aérienne dans un communiqué, précisant que les ventes de billets étaient désormais ouvertes. "Aeroflot a cessé ses vols en direction du Caire fin 2015, lorsque le service aérien entre la Russie et l'Égypte a été interrompu. Pour restaurer les vols, une augmentation significative des mesures de sécurité était nécessaire. Cette exigence a été remplie par la partie égyptienne, et le 4 janvier 2018, le président russe Vladimir Poutine a signé un décret sur la reprise du trafic aérien régulier", a précisé Aeroflot dans ce même communiqué. D'autres liaisons devraient être assurées entre les deux capitales par la compagnie égyptienne EgyptAir, qui n'a pas encore annoncé de date mais dont les vols apparaissent dès le 22 mars sur le site internet de l'aéroport moscovite de Domodedovo. Un accord de coopération dans le domaine de la sécurité aérienne avait été signé en décembre entre Moscou et le Caire, prévoyant initialement une reprise des vols dès février. Les relations entre la Russie et l'Egypte ont été perturbées en octobre 2015 par l'attentat après son décollage du territoire égyptien contre un Airbus d'une compagnie russe qui a fait 224 morts et a été revendiqué par le groupe jihadiste Etat islamique (EI). La Russie avait alors suspendu les vols vers l'Egypte, qui constituait avec la Turquie la première destination touristique des Russes. Cette mesure pénalise encore aujourd'hui l'industrie du tourisme égyptienne.