Vague d'améliorations pour les jets de Bombardier

A en croire la chute des livraisons depuis 2014, les avions d'affaires de Bombardier sont en perte de vitesse. Le constructeur canadien a donc décidé de redynamiser son offre avec l'intégration de douze améliorations sur ses trois gammes d'appareils : Learjet, Challenger et Global. Dévoilées le 13 mars, elles portent essentiellement sur la conscience situationnelle des pilotes et le confort en cabine.



Les Learjet 40/45 intégreront ainsi des écrans à cristaux liquides de nouvelle génération, les Challenger 300/350 et 604 pourront disposer d'un système de navigation FANS 1/A, lié à la constellation de satellites Iridium, et un système de vision synthétique (SVS) sera disponible en rétrofit pour les Global.



En cabine, les améliorations en cabine porteront sur de nouveaux aménagements, comme un revêtement de sol en pierre, ou du mobilier, pour les Challenger et Global.