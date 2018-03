Cessna achève les essais en soufflerie du SkyCourier

On a beau avoir les lignes d'un Skylander, on ne peut pas s'affranchir pour autant d'un passage en soufflerie. Le SkyCourier de Cessna vient ainsi d'achever sa campagne finale d'essais en soufflerie. Le constructeur américain a ainsi annoncé, le 13 mars, être proche de finaliser la conception définitive de son biturbopropulseur. Celui-ci doit voler pour la première fois en 2019 et entrer en service l'année suivante.



Le programme SkyCourier a été lancé en novembre dernier. Doté d'une aile haute, d'un train fixe et d'une motorisation composée de deux Pratt & Whitney Canada PT6A-65SC, il sera capable de transporter 19 passagers ou d'emporter un peu plus de 2 700 kg de fret. Son autonomie maximale est de 900 nm (1 667 km), et de 400 nm (741 km) à pleine charge.



Son lancement s'est accompagné de l'annonce d'une commande de 50 appareils fermes, et 50 autres en options, par FedEx. Ils seront tous configurés en version cargo.