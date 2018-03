Wijet va bientôt recevoir son premier HondaJet

Après un développement rocambolesque et plus de cinq ans de retard, le HA-420 HondaJet a semble-t-il fini par convaincre. La compagnie française de taxi aérien Wijet s'est notamment portée acquéreuse, lors du salon de Singapour début février, avec la signature d'un protocole d'accord (MoU) pour seize exemplaires. C'est la première fois que le biréacteur japonais, qui appartient au segment des jets super légers, est commandé par un opérateur de transport public de passagers.



Si la nouvelle était connue, Wijet a donné quelques détails supplémentaires sur sa commande. Tout d'abord, l'imminence de la première livraison laisse à croire que le MoU a été converti en contrat ferme. Le montant de celui-ci est évalué à 78 millions de dollars, soit 4,88 millions de dollars par appareil. La compagnie précise aussi que le premier avion doit arriver ce mois-ci, et que les autres suivront dans une période de 15 à 18 mois.



Cela devrait permettre de soutenir la montée en cadence du HondaJet. Après ses deux premières livraisons fin 2015, l'avion a été produit à 23 exemplaires en 2016, puis à 43 l'an dernier. A l'heure actuelle, Honda Aircraft Company déclare produire quatre avions par mois, soit 48 sur l'année, et entend poursuivre sa croissance de façon régulière.