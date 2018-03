Les exportations d'armement toujours en hausse

Le marché de l'armement et des équipements militaires se porte bien. Le SIPRI (Stockholm international peace research institute) a publié ce 12 mars son rapport annuel sur les transferts militaires au niveau mondial, en hausse de 10% sur la période 2013-2017 par rapport à la période précédente (2008-2012).



Le Top 5 des pays exportateurs est identique à l'année 2016 : les États-Unis, la Russie, la France, l'Allemagne et la Chine représentent 74% du volume total des exportations, soit les mêmes proportions que l'année précédente. Les États-Unis restent largement en tête du classement avec 34%, suivis de la Russie (22%) et loin derrière, la France (6,7%), l'Allemagne (5,8%) et la Chine (5,7%). Parmi les dix pays qui exportent le plus, six sont situés en Europe (France, Allemagne, Grande-Bretagne, Espagne, Italie, Pays-Bas).



Sur la période 2013-2017, la France a augmenté de 27% ses exportations par rapport à la période 2008-2012 et réalisé des contrats dans 81 pays, dont 42% au Moyen-Orient, 31% en Asie-Océanie, 10% en Europe, 9,1% sur le continent américain et 7,5% en Afrique. L'Egypte a représenté 25% des exportations françaises, la Chine 8,6% et l'Inde 8,5%, en raison notamment des contrats Rafale en Egypte et en Inde.



Les cinq pays qui importent le plus de matériels militaires sont l'Inde, qui accumule 12% du volume global des importations, l'Arabie Saoudite (10%), l'Egypte (4,5%), les Emirats Arabes Unis (4,4%) et la Chine (4%).