Objectif disponibilité pour les A400M français

Guillaume Faury, qui a récemment repris les commandes de la branche Commercial Aircraft d'Airbus, a précisé lors d'une audition parlementaire les ambitions de l'avionneur concernant le taux de disponibilité de la flotte française d'A400M. Reconnaissant que la disponibilité des A400M a été « jugée insuffisante », la mise en place d'une task force a permis de fixer un objectif de 50% sur les 10 avions prêts à voler (les trois autres étant en chantier de rétrofif), d'ici le mois d'avril. L'ambition par la suite est de monter à six appareils.



« C'est un programme avec un niveau d'ambition très fort. [...] Nous avons un plan, qui a été agréé et qui fait partie de la réorganisation du programme, pour apporter les fonctionnalités complémentaires, dans des calendriers agréés et sur des standards d'avions que nous allons savoir produire ou rétrofiter ensuite », a déclaré Guillaume Faury devant les députés de la Commission de la défense nationale et des forces armées. Il s'est montré optimiste pour la suite : « Il y a encore des risques techniques et financiers, mais ceux-ci ont été très fortement réduits. Nous sommes confiants, l'avion arrivera à ses objectifs dans le cadre du plan redéfini. C'est long et laborieux, mais nous allons y arriver. »



Concernant les capacités tactiques, notamment le largage des parachutistes en simultané par les portes latérales, le directeur général des avions commerciaux d'Airbus indique que c'est un problème qui sera « très largement, voire complètement réglé ».



L'armée de l'air comptabilise à l'heure actuelle treize A400M et attend la livraison des 14ème et 15ème exemplaires. Celles-ci pourraient être accélérées, soit un avion au printemps, l'autre fin 2018-début 2019.