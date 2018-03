Un Q400 de US-Bangla Airlines s'écrase à Katmandou

Un Q400 opéré par la compagnie bangladeshie US-Bangla Airlines s'est écrasé lors de son atterrissage à l'aéroport de Katmandou. Selon le porte-parole de l'aéroport, 71 personnes se trouvaient à bord de l'appareil - 67 passagers et quatre membres d'équipage. Les opérations de secours sont toujours en cours, une vingtaine de rescapés ont été transportés à l'hôpital au moment où nous écrivons mais des victimes seraient à déplorer.



L'accident est survenu à 14h20 heure locale (9h35 à l'heure de Paris) alors que l'appareil réalisait le vol BS211 entre Dhaka et la capitale népalaise. Un incendie s'est déclaré après l'accident, dont on ignore toujours les circonstances.



L'appareil impliqué serait le Q400 immatriculé S2-AGU (MSN 4041). Opérationnel depuis 2001, il a été exploité en leasing par SAS, Royal Jordanian et Augsburg Airways avant d'intégrer la flotte de US-Bangla Airlines en 2014.



L'aéroport Tribhuvan de Katmandou est désormais fermé et les vols à l'arrivée sont déroutés vers l'Inde (Lucknow, Delhi et Calcutta).





Mise à jour de 12h30 : l'aéroport de Katmandou est de nouveau opérationnel.