Turkish Airlines confirme ses A350 et 787 auprès d'Airbus et Boeing

Turkish Airlines a annoncé le 9 mars qu'elle avait confirmé les protocoles d'accord qu'elle avait précédemment conclus avec Boeing et Airbus pour l'expansion et la modernisation de sa flotte long-courrier. La compagnie turque a ainsi signé des contrats pour vingt-cinq 787-9 en commande ferme et cinq options avec Boeing, et vingt-cinq A350-900 et cinq options avec Airbus.



Les livraisons débuteront en 2019 et s'étendront jusqu'en 2024. Dans le détail, six appareils seront livrés en 2019, quatorze en 2020, dix en 2021, douze en 2022, onze en 2023 et sept en 2024.



Le protocole d'accord avec Boeing avait été signé en septembre dernier lors d'une visite de Recep Tayyip Erdogan à New York pour l'assemblée générale des Nations Unies. Il envisageait alors l'acquisition de vingt Dreamliner fermes et vingt options, mais ne fermait pas la porte à un contrat avec Airbus pour l'A350. Les négociations sur ce potentiel contrat avaient d'ailleurs été révélées en janvier lors d'une visite du président turc en France.



En marge de cette confirmation pour des gros-porteurs de passage, Turkish Airlines a également annoncé la signature d'un accord pour sa flotte cargo avec la banque allemande DVB, qui va lui permettre d'introduire un nouvel A330-200F à sa flotte cette année. La compagnie porte en effet une grande attention à son activité cargo, pour laquelle elle s'est récemment engagée pour cinq 777F (qui auront tous été livrés à la de l'année). Elle exploite par ailleurs déjà neuf A330-200F (entre autres).