L'A350-800 rayé du carnet de commandes d'Airbus

La dernière mise à jour du carnet de commandes d'Airbus fait le ménage. En plus du retrait des A380 de Virgin Atlantic, elle a été l'occasion pour l'avionneur de faire connaître l'annulation de la commande d'Asiana pour huit A350-800. De ce fait, la colonne A350-800 a purement et simplement disparu du tableau.



L'A350-800 était la plus courte version de la famille. Elle était également celle qui a remporté le moins de succès, avec des engagements sur seulement 92 exemplaires à leur plus haut niveau. Dès 2013, année du vol inaugural du premier prototype de l'A350, des doutes étaient émis par les compagnies aériennes au sujet de la sortie de l'appareil. Et peu à peu, les commandes ont été annulées - généralement pour être converties en A350-900 mais aussi en A330neo. En 2014, le nombre d'engagements était déjà tombé à 28 exemplaires. D'ailleurs, Marisa Lucas-Ugena, directrice marketing du programme A350, avait déclaré en février au sujet de l'appareil : « il existe un projet mais la réalité, c'est l'A330neo. »



La commande d'Asiana était la dernière à subsister. La mise à jour d'Airbus montre que les appareils ont été convertis en A350-900 - dont la compagnie coréenne exploite déjà quatre exemplaires. D'ailleurs, l'un des dix A350-1000 qu'elle attendait a lui aussi été converti en -900.



Cette disparition ponctue une semaine assez difficile pour l'avionneur européen, qui, en plus de confirmer de nouvelles baisses de cadences sur les programmes A380 et A400M, a également dû vider la colonne A330-800 de son tableau des commandes, après la décision d'Hawaiian Airlines de rompre son protocole d'accord avec Airbus au profit du 787 de Boeing. La compagnie américaine faisait d'ailleurs également partie des clientes de l'A350-800 initialement et les A330-800 auxquels elle a renoncé provenaient de la conversion de sa commande initiale.