Le GIFAS et Aéro Montréal lancent un partenariat

Les industries aéronautiques françaises et québécoises vont se rapprocher. Le GIFAS vient d'annoncer avoir conclu une entente avec le cluster Aéro Montréal afin « de soutenir la consolidation des chaînes d'approvisionnement aérospatiales québécoise et française, afin de répondre aux besoins du marché et des maîtres d'oeuvre ». La signature a eu lieu le 7 mars, en présence de Philippe Couillard, Premier ministre du Québec.



Selon Suzanne M. Benoît, P-DG d'Aéro Montréal : « Cette entente va permettre [au GIFAS et à Aéro Montréal] de faciliter le dialogue entre les entreprises qui composent nos deux grappes et ainsi de favoriser d'éventuels partenariats et opportunités d'affaires ». Une « veille active d'opportunités » sera ainsi mise en place entre les deux partenaires, afin de faciliter et d'encourager le développement de collaborations entre les entreprises aéronautiques situées de part et d'autre de l'Atlantique.



Aéro Montréal poursuit sa logique de partenariats et de mise en place d'un « écosystème » mondial. La « grappe » industrielle québécoise a déjà signé une trentaine d'ententes en Amérique, en Asie et en Europe.