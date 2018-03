Virgin Atlantic annule sa commande d'Airbus A380

Une mauvaise nouvelle ne vient jamais seule. Alors qu'Airbus annonçait la réduction de cadence de l'A380 le 7 mars, Virgin Atlantic résiliait dans le même temps sa commande pour six exemplaires du super jumbo. S'il n'y a pas eu d'annonce, cette annulation a été notifiée dans le bilan des commandes d'Airbus du mois de février.



Il ne s'agit pas d'une surprise. La décision de Virgin Atlantic était connue de longue date, et seule l'officialisation manquait. Pour rappel, les six A380 avaient été commandés en 2001, et leur livraison avait été plusieurs fois repoussée par la compagnie avant que celle-ci ne se résolve finalement à les annuler.



Heureusement pour l'A380, Airbus a pu inscrire la vente de vingt exemplaires à Emirates à son carnet de commandes. Annoncé en décembre, le contrat a été finalisé le mois dernier. L'A380, qui a été livré à 222 exemplaires, dispose ainsi d'une réserve de commandes de 109 appareils. Douze seront produits cette année, huit en 2019, puis six par an à partir de 2020.