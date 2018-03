Ryanair reconnaît formellement un syndicat de pilotes en Italie

La compagnie aérienne à bas coûts Ryanair a annoncé jeudi avoir formellement reconnu le syndicat Anpac comme représentatif en Italie, signant le second accord du genre après celui obtenu au Royaume-Uni. La compagnie irlandaise souligne dans un communiqué qu'elle négociait depuis décembre avec Anpac qui devient la seule instance représentative pour les pilotes employés en Italie par Ryanair. L'Italie accueille à l'heure actuelle près de 80 avions sur les 400 du groupe et environ 20% des pilotes de la compagnie. Malgré les négociations en cours dans le pays ces dernières semaines, Ryanair n'avait pas échappé le 10 février à un mouvement de grève mené par une partie du personnel basé en Italie, mais qui n'avait occasionné que peu de perturbations. Ryanair rappelle avoir déjà signé un accord du même type en janvier quand elle avait reconnu le syndicat de pilotes Balpa comme représentatif au Royaume-Uni. La compagnie s'est montrée par ailleurs optimiste sur l'issue des discussions en course dans d'autres pays, alors même que les négociations ont paru difficiles en Irlande, où un accord de reconnaissance annoncé en décembre n'a toujours pas été formalisé, ou en Allemagne, où Ryanair a été confrontée à la première grève de pilotes de son histoire avant Noël. "Nous faisons de bons progrès avec les syndicats dans d'autres grands pays de l'UE et nous espérons signer d'autres accords de reconnaissance avec les syndicats de pilotes et de personnel de cabine dans les prochaines semaines et mois", déclare Eddie Wilson, le responsable du personnel de Ryanair. La compagnie à bas coût avait surpris fin décembre en annonçant son intention de reconnaître pour la première fois de son histoire des syndicats. Elle comptait alors répondre au malaise social au sein du groupe qui avait éclaté au grand jour en septembre dernier à l'occasion d'une vague d'annulations de vols d'ampleur, justifiée par la société par des problèmes de planning de pilotes.