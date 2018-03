L'intelligence artificielle, au coeur de l'aviation de combat du futur

Les recherches dans le domaine de l'intelligence artificielle appliquée à l'aéronautique et l'aviation de combat du futur prennent un nouvel élan. Dassault Aviation, en partenariat avec Thales, et sous l'égide de la Direction générale de l'armement, lancera le 16 mars prochain une initiative à destination de start-up, de PME et d'organismes de recherche, qui travaillent actuellement sur les thématiques d'intelligence artificielle, de robotique et de relation homme/système, applicables à l'aviation de combat. Une centaine d'entités sont attendues à cet évènement, qui se déroulera dans les locaux de Dassault Aviation à Saint-Cloud, en présence de la ministre des Armées Florence Parly.