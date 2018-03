Safran détient désormais 97,57% de Zodiac Aerospace

Le groupe aéronautique Safran détient désormais 97,57% du capital de Zodiac Aerospace à l'issue de la réouverture de son offre publique d'achat (OPA), a annoncé jeudi l'Autorité des marchés financiers (AMF). A l'issue de l'OPA ouverte fin décembre, Safran détenait 79,74% du capital de Zodiac Aerospace. L'offre avait ensuite été rouverte du 19 février au 2 mars. Au total, Safran détient 286.241.204 actions Zodiac Aerospace, soit 97,57% du capital et au moins 95,26% des droits de vote, selon l'AMF. "Safran va solliciter dans les prochains jours auprès de l'AMF un retrait obligatoire des actions Zodiac Aerospace", a en outre précisé le groupe dans un communiqué. Cette opération donne naissance à un géant de plus de 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires, numéro deux mondial des équipements aéronautiques et numéro trois du secteur aéronautique en dehors des avionneurs. Le nouvel ensemble devrait regrouper 92.000 salariés, dont 45.000 en France. Safran, qui avait déjà tenté sans succès de racheter Zodiac en 2010, vise ainsi à se renforcer sur l'ensemble des grands programmes aéronautiques et à réduire sa sensibilité aux cycles de livraison des avionneurs. Safran est très présent sur les avions moyen-courrier tandis que Zodiac Aerospace l'est sur les long-courriers.