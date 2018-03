Air France-KLM : passagers en hausse de 4,4% en février malgré la grève et la neige

Le groupe Air France-KLM a enregistré en février une hausse de 4,4% du nombre de passagers transportés malgré des épisodes neigeux qui ont perturbé le trafic et une grève, a-t-il annoncé jeudi. L'Amérique latine arrive en tête des régions en forte croissance avec 13,1% de passagers transporté en plus, suivie par les régions Caraïbes-Océan indien (+4,7%) et Asie (+4,5%) et l'Amérique du Nord (+3,9%), selon un communiqué du groupe. La région Afrique -Moyen-Orient est en recul de 0,4%. En tout, Air France, KLM, Hop! qui dessert les lignes intérieures en France, et la low-cost Transavia ont transporté 6,8 millions de passagers. Mesurée en passagers kilomètres transportés (PKT), un des indicateurs du secteur, l'augmentation est de 5,6%. Le coefficient d'occupation est en progression de 1,6 point. Transavia enregistre une hausse de 6,4% avec 819.000 passagers transportés. Le nombre de passagers transportés par Air France et Hop! est en recul de 0,7% (3,5 millions de passagers) et celle de KLM est en hausse de 11,9% avec 2,4 millions de passagers. "Ajustée des perturbations liées aux épisodes neigeux" du mois de février et à un mouvement de grève observé le 22 février, la recette unitaire hors change au siège kilomètre offert est "en légère hausse" par rapport à la même période il y a un an, a précisé le groupe. La grève du 22 février a cloué au sol un quart des avions et aura, selon la direction, un impact négatif sur le résultat d'Air France de l'ordre de 26 millions d'euros. Mardi, 11 syndicats de pilotes, personnels de cabine et au sol, ont annoncé une seconde journée de grève, le 23 mars. L'activité cargo du groupe a enregistré en février une légère hausse de 0,7% en Tonne kilomètre transportée (TKT).