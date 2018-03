ADP : le gouvernement souhaite vendre l'intégralité de ses parts (presse)

Le gouvernement souhaite vendre l'intégralité de sa participation de 50,6% au capital du gestionnaire aéroportuaire ADP et la privatisation devrait démarrer fin 2018, a affirmé mercredi la radio BFM Business, faisant s'envoler le titre même si le gouvernement affirme que "rien n'est décidé". L'action ADP affichait mercredi une envolée de près de 6,11% à 175,50 euros à la clôture de la bourse de Paris. Le nom de Groupe ADP, qui gère les aéroports de Paris-Charles de Gaulle et d'Orly, est cité depuis des mois - avec la Française des jeux (FDJ) et Engie - parmi les entreprises qui pourraient être privatisées dans le cadre du vaste plan envisagé par l'Etat pour alimenter le fonds pour l'innovation de 10 milliard d'euros promis par Emmanuel Macron. "Aucune décision concernant ADP n'est prise à ce stade", a toutefois indiqué le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux lors du compte-rendu du Conseil des ministres. "Rien n'est décidé", a également indiqué Bercy à l'AFP, à propos des informations de BFM Business. "Sur ce sujet, comme depuis le début, nous ne faisons aucun commentaire", a déclaré la direction de Groupe ADP interrogée par l'AFP. Les "derniers arbitrages auront lieu samedi et seront présentés dans la loi +pacte+ (plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises, ndlr) de Bruno Le Maire" qui sera présentée en avril et autorisera des "cessions d'actifs" et "privatisation" d'entreprises confrontées à des contraintes légales qui empêchent l'Etat de descendre en-deçà d'un certain seuil de détention, selon BFM Business. "Son vote à l'assemblée nationale devrait intervenir à l'automne pour démarrer la privatisation fin 2018", a assuré BFM Business. "Deux éléments clés ont été décidés", selon ce média qui évoque "plusieurs sources" sans les nommer. "L'Etat va vendre la totalité de sa participation de 50,6%" dans la mesure où "il dispose d'une régulation forte et de garde-fou suffisant pour conserver ses droits sur les dessertes, le foncier et la sécurité", a ajouté BFM Business. Le deuxième point porte sur la durée de la licence d'exploitation, aujourd'hui illimitée. L'Etat "imposera au repreneur" d'ADP "une licence d'exploitation comprise entre 70 et 90 années", précise la radio, "une durée assez longue pour ne pas dévaloriser l'entreprise et handicaper sa privatisation". "L'Etat disposera de droits de veto sur le foncier de l'entreprise" pour éviter toute "spéculation immobilière", selon ce média. Aéroports de Paris est propriétaire de l'ensemble de son domaine foncier qui s'étend sur plus de 6.600 hectares, dont 423 ha de réserves foncières dédiées à l'immobilier. Le groupe Vinci, qui possède déjà 8% d'ADP et gère 35 plateformes aéroportuaires dans le monde, a déjà fait publiquement part de son intérêt en cas de privatisation. Le Groupe ADP construit, aménage et exploite des plateformes aéroportuaires. Il gère 26 aéroports dans le monde. En 2017, son bénéfice a fait un bond de 31%, à 571 millions d'euros grâce à un trafic en forte croissance après deux années difficiles, et à son développement à l'international. Il compte près de 9.000 salariés, dont plus des deux tiers au sein d'Aéroports de Paris.