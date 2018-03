Gulfstream ouvre un centre dédié aux AOG

Les avions immobilisés au sol - plus largement désignés par l'acronyme AOG - sont l'une des principales angoisses des constructeurs. Gulfstream a donc décidé d'ouvrir un pôle dédié au sein de son Centre de service de Savannah (Géorgie), le 5 mars. Il traitera l'ensemble des cas répertoriés comme AOG, afin de garantir un service technique et logistique adapté, accélérer le retour en service des appareils touchés et prévenir les éventuelles récurrences.



Le pôle AOG dispose d'une plateforme de 223 m², au sein des 63 000 m² que compte le Centre de service de Gulfstream. Il travaillera en étroite collaboration avec les représentants détachés, les équipes de soutien mobiles FAST (Field and Airborne Support Teams) et les centres de services agréés.