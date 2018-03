S7 Technics va repeindre 17 appareils de S7 Airlines

L'atelier peinture de S7 Technics situé à Mineralnye Vody (Nord-Caucase) a annoncé une commande importante émanant de la compagnie S7 Airlines pour apposer sa nouvelle livrée sur 17 appareils de sa flotte (Airbus A320 et Boeing 737-800).



Selon S7 Technics, la nouvelle livrée de S7 Airlines nécessite l'application d'un émail avec effet MICA, plus exigeant en terme de mise en peinture (plus de temps à sécher entre l'application de différentes couches) mais à la durabilité plus longue (jusqu'à 7-8 ans).



Onze appareils de la compagnie russe ont déjà été remis en peinture au début du mois de février.