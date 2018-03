Hawaiian Airlines choisit le Boeing 787-9 face à l'A330neo

Le montant de cette future commande est évalué à 2,82 milliards de dollars, selon les prix catalogue. Elle est assortie de droits d'achat pour dix appareils supplémentaires. Les premiers avions doivent être livrés à partir du premier trimestre 2021.



Les Dreamliner d'Hawaiian Airlines seront équipés de GEnx-1B. GE Aviation a annoncé la sélection de son moteur par la compagnie hawaiienne dans la foulée de l'accord avec Boeing. Le montant de la commande est évalué à 520 millions de dollars, selon les prix catalogue.



Revers important pour Airbus



Hawaiian Airlines a déclaré que le choix du 787-9 s'était fait à l'issue d'un processus de sélection qui l'opposait à l'Airbus A330-900. Il s'agit d'un véritable camouflet pour Airbus - pourtant très implanté dans la compagnie hawaïenne - qui pensait avoir déjà remporté ce marché par deux fois.



Le constructeur européen et la compagnie hawaïenne avaient en effet signé une commande ferme pour six A350-800 en 2008, avec une première livraison prévue en 2017. En 2014, Hawaiian Airlines mettait fin à ce premier contrat et annonçait à la place la conclusion d'un accord d'achat définitif pour six A330-800. Avec la sélection du Dreamliner, il est donc plus que probable que la livraison de ces A330neo, prévue à partir de 2019, n'arrive jamais et que la commande soit définitivement annulée.



Airbus doit désormais espérer qu'une telle déconvenue ne se répète pas dans d'autres compagnies américaines. En janvier dernier, Derek Kerr, directeur financier d'American Airlines, avait en effet laissé entendre à la presse que sa compagnie pourrait convertir sa commande de 22 A350-900 en A330-900, voire l'annuler au profit de 787-9.



Un réseau qui se développe vers l'Asie



L'arrivée des 787-9 doit permettre à Hawaiian Airlines d'accroître son réseau long-courrier, en particulier dans la région Asie-Pacifique. Malgré la très grande autonomie de ces appareils, ils pourront aussi être utilisés sur certaines destinations moyen-courriers pour y apporter de la capacité. Le 787-9 peut transporter 290 personnes sur plus de 14 000 km.



La flotte long-courrier d'Hawaiian Airlines se compose à l'heure actuelle de 24 Airbus A330 et de 8 Boeing 767.

