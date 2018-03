La consolidation du ciel européen n'est pas terminée

En marge de l'assemblée générale annuelle de l'association Airlines for Europe (A4E), les grandes compagnies européennes se sont exprimées sur le ciel européen et l'état de sa consolidation. Après la vague de consolidation menée par Lufthansa avec l'intégration de Brussels Airlines et d'une partie d'Air Berlin, tous les regards sont désormais tournés vers le dossier Alitalia. Mais selon Carsten Spohr, le CEO du groupe allemand, d'autres mouvements de concentration sont à prévoir.



« Il y aura d'autres consolidations car les derniers mouvements n'ont pas suffi à rendre le ciel européen assez performant », a-t-il déclaré le 6 mars à ...