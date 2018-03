Ryanair va remplir les vols transatlantiques d'Aer Lingus

Selon les propos de Stephen Kavanagh rapportés par le Sunday Times, Ryanair et Aer Lingus ont signé un accord de partenariat qui leur permettra de proposer des vols en correspondance. Ainsi, Aer Lingus pourra s'appuyer sur certaines lignes de la low-cost pour nourrir ses vols transatlantiques ou pour permettre à ses passagers nord-américains de poursuivre leur voyage en Europe.



Le CEO d'Aer Lingus explique que la commercialisation du service sera assurée par une société tierce, qui prendra également en charge le passager en cas de connexion manquée. S'il n'a pas voulu révéler l'identité de cette société, il a précisé qu'elle finalisait actuellement la digitalisation du produit. Le service pourrait être proposé dès cette année.



Ryanair réfléchissait depuis quelques années à la possibilité de s'allier à une autre compagnie pour proposer des vols avec connexion, même si elle refusait initialement de compliquer son business model, par exemple avec la prise en charge de la connexion (avec les bagages ou en cas de retard de vol). Elle a déjà mis en place des correspondances, notamment à Rome entre ses propres vols et travaille à développer son partenariat avec Air Europa, dont elle commercialise les vols long-courrier.



« Nous allons l'essayer sur le marché et, si cela marche, nous vivrons avec la rançon du succès », a conclu Stephen Kavanagh. « Sinon, nous en tirerons les leçons et continuerons à avancer. »