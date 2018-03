Lockheed Martin livre l'atterrisseur martien Insight à la NASA

La surface de Mars se rapproche pour InSight. Lockheed Martin a annoncé avoir livré à la NASA, le 28 février, l'atterrisseur qui constituera le coeur de cette mission d'Exploration interne par les sondages sismiques, la géodésie et les flux thermiques. Celui-ci doit être lancé le 5 mai prochain depuis le site de Vandenberg (Californie), à bord de l'Atlas V 401 d'United Launch Alliance. InSight atteindra Mars six mois plus tard pour explorer les profondeurs de la planète rouge, et découvrir les secrets de sa formation.