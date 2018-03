Accord syndical pour le CSeries

La prise en main du programme CSeries par Airbus vient de franchir un cran supplémentaire. L'Association internationale des machinistes et des travailleurs et travailleuses de l'aérospatiale vient d'annoncer qu'un accord avait été trouvé à une large majorité pour le transfert des travailleurs de Bombardier vers la future société CSeries Aircraft Limited Partnership (CSALP), qui va gérer bientôt le programme de biréacteur régional.



Cet accord établit la réciprocité des conditions de travail entre Bombardier et CSALP pour les machinistes syndiqués et des passerelles pour passer de l'un à l'autre. Les salariés conserveront leur ancienneté dans l'échelle salariale, les avantages sociaux et les vacances, tout comme leur fonds de pension sans perte due au changement d'entreprise. Les deux entreprises pourront également se prêter de la main-d'oeuvre et donneront la priorité aux embauches aux travailleurs des listes de rappel communes.



La finalisation de la création de la CSALP et le transfert du programme CSeries sont attendus pour le second semestre 2018, après l'approbation des autorités de la concurrence. Cette structure sera majoritairement détenue par Airbus avec une participation de 50,01 %, tandis que Bombardier et Investissement Québec posséderont respectivement 31 % et 19 % du capital.