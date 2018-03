A Heli-Expo, les contrats s'enchaînent pour Airbus Helicopters

La plus importante revient à l'opérateur américain Metro Aviation. Il a en effet décidé d'acquérir 25 EC145e, qui ont vocation à être utilisés pour des missions de transport médical notamment. Il s'agit de l'une des plus importantes commandes de celui qui a également été le client de lancement de cette version de l'hélicoptère léger en 2015. Les appareils seront produits à Columbus (Dakota) et personnalisés par Metro Aviation à Shreveport (Louisiane).



Heliflight China a quant à lui choisi d'intégrer sept H125 et trois H130 à sa flotte, qui réaliseront eux aussi des missions de transport médical. L'opérateur est par ailleurs devenu un distributeur agréé d'Airbus Helicopters en Chine.



Helicopter Travel Munich s'est engagé pour quatre H125 qui seront utilisés pour du transport de passagers, de la photographie aérienne et des missions de lutte contre les incendies.



L'association spécialisée dans le transport médical, Boston Medflight, va renouveler une partie de sa flotte avec trois H145. Ils remplaceront deux EC145 et un B117. La livraison des deux premiers appareils devrait intervenir au printemps et le dernier sera remis à la société cet automne.



Airbus Helicopters a également intéressé le Japon. AutoPanther a décidé d'acquérir un ACH130 pour réaliser du transport VIP dans la région de Kagoshima. Noevir Aviation va quant à lui réaliser des missions de transport de passagers avec un nouveau H125. De son côté, Nakanihon Air Service a signé un accord pour un H135 qui sera affecté à des missions de transport médical.



Enfin, Pegaso a confirmé une commande pour un H175. L'opérateur mexicain utilisera l'hélicoptère pour des missions de relève de personnel sur les plateformes offshore dans le Golfe du Mexique. Cet appareil porte à quatre le nombre de H175 commandés par Pegaso. Le premier est en service depuis l'été 2016, le deuxième arrivera au printemps 2018 et les deux derniers seront livrés en 2019.





Mise à jour du 2 mars :

Airbus Helicopters a conclu Heli-Expo en annonçant un client de lancement pour le H160 : Babcock Aviation a signé un accord sur cinq ans pour se constituer une flotte avec le successeur du Dauphin. Elle sera utilisée pour des missions d'évacuation médicale et d'autres missions critiques comme la SAR ou le transport offshore.





© Airbus Helicopters A l'occasion d'Heli-Expo, Airbus Helicopters a signé de nombreux accords dans tous les domaines et notamment plusieurs contrats de vente. Au total, huit commandes ont été passées durant le salon, qui se clôture le 1er mars à Las Vegas.La plus importante revient à l'opérateur américain Metro Aviation. Il a en effet décidé d'acquérir 25 EC145e, qui ont vocation à être utilisés pour des missions de transport médical notamment. Il s'agit de l'une des plus importantes commandes de celui qui a également été le client de lancement de cette version de l'hélicoptère léger en 2015. Les appareils seront produits à Columbus (Dakota) et personnalisés par Metro Aviation à Shreveport (Louisiane).Heliflight China a quant à lui choisi d'intégrer sept H125 et trois H130 à sa flotte, qui réaliseront eux aussi des missions de transport médical. L'opérateur est par ailleurs devenu un distributeur agréé d'Airbus Helicopters en Chine.Helicopter Travel Munich s'est engagé pour quatre H125 qui seront utilisés pour du transport de passagers, de la photographie aérienne et des missions de lutte contre les incendies.L'association spécialisée dans le transport médical, Boston Medflight, va renouveler une partie de sa flotte avec trois H145. Ils remplaceront deux EC145 et un B117. La livraison des deux premiers appareils devrait intervenir au printemps et le dernier sera remis à la société cet automne.Airbus Helicopters a également intéressé le Japon. AutoPanther a décidé d'acquérir un ACH130 pour réaliser du transport VIP dans la région de Kagoshima. Noevir Aviation va quant à lui réaliser des missions de transport de passagers avec un nouveau H125. De son côté, Nakanihon Air Service a signé un accord pour un H135 qui sera affecté à des missions de transport médical.Enfin, Pegaso a confirmé une commande pour un H175. L'opérateur mexicain utilisera l'hélicoptère pour des missions de relève de personnel sur les plateformes offshore dans le Golfe du Mexique. Cet appareil porte à quatre le nombre de H175 commandés par Pegaso. Le premier est en service depuis l'été 2016, le deuxième arrivera au printemps 2018 et les deux derniers seront livrés en 2019.