Embraer certifie l'E190-E2 auprès de l'ANAC, la FAA et l'EASA

Ce n'est pas une ni deux mais trois certifications qu'Embraer a décroché simultanément pour son E190-E2. La nouvelle génération de l'E-Jet a en effet reçu son certificat de type de l'ANAC, de la FAA et de l'EASA. Cette première méritait bien une cérémonie et elle a eu lieu le 28 février à Sao José dos Campos, dans les installations de l'avionneur brésilien.



Paulo Cesar de Souza e Silva, le président du groupe Embraer, a félicité ses équipes et résumé le déroulement idéal du lancement du programme : « ayant eu le plaisir de lancer la famille E2 en 2013, je suis très ému de voir l'E190-E2 décrocher son certificat de type, à l'heure et dans le budget. [...] Non seulement nous avons atteint tous les objectifs de développement, mais plusieurs parmi les plus importants ont été dépassés, comme la consommation carburant, les performances, le bruit et les coûts de maintenance. »



Ainsi, la consommation sera réduite de 1,3% par rapport aux prévisions initiales et les bonnes performances au décollage permettent d'accroître de 600 nm le rayon d'action de l'appareil depuis des aéroports « hot & high » et de 1 000 nm depuis des pistes courtes. Les opérateurs devraient également tirer des bénéfices au niveau de la maintenance de la nouvelle génération d'E190, avec des intervalles de visites de 10 000 heures de vol.



Embraer rappelle qu'il s'est passé 56 mois entre le lancement du programme et la certification du premier modèle. Pourtant, 75% des systèmes de l'E190-E2 sont nouveaux, l'appareil ayant notamment de nouveaux moteurs (les PW1900G de Pratt & Whitney), de nouvelles ailes et un nouveau train d'atterrissage. Lancé le 23 mai 2016, son programme d'essais en vol a impliqué quatre appareils qui sont restés plus de 2 000 heures dans les airs. A côté de cela, 45 000 heures de tests ont été réalisés en laboratoire.



John Slattery, président d'Embraer Commercial Aviation, s'attend à ce que la certification et l'entrée en service imminente accélèrent les négociations commerciales, la famille E2 ayant du mal à recueillir des commandes depuis son lancement en fanfare au salon du Bourget de 2013 avec des engagements sur 150 appareils. Il précise que beaucoup de discussions sont menées avec de potentiels nouveaux opérateurs d'Embraer.



Les prochaines semaines vont désormais être marquées par la préparation de l'entrée en service du premier appareil. Celle-ci aura lieu en avril, auprès de la compagnie norvégienne Wideroe. Elle a commandé trois exemplaires de l'E190-E2 mais détient également des options sur une douzaine d'appareils supplémentaires.