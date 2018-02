L'Airbus A350-900ULR prêt pour ses premiers essais

Le premier A350-900ULR (Ultra Long-Range) est assemblé et prêt à débuter ses essais. L'appareil (MSN 216) est sorti de son hangar et a été positionné sur une station extérieure où seront conduits les premiers essais au sol. Il n'est pas encore équipé de ses moteurs.



Le programme d'essais de cette nouvelle variante de la famille A350 devrait être assez bref, Airbus devant simplement certifier les améliorations apportées à l'appareil pour le doter de sa capacité très long-courrier et d'une masse maximale au décollage portée à 280 tonnes. Parmi elles se comptent les nouveaux winglets très allongés et plusieurs autres modifications aérodynamiques plus discrètes, certaines héritées du développement de l'A350-1000. L'A350-900ULR sera également doté d'un système carburant redessiné, qui permet l'emport de 24 000 litres de kérosène supplémentaires sans ajouter de réservoir.



C'est ainsi que l'appareil devrait entrer en service dès le second semestre 2018, auprès de Singapore Airlines. La compagnie attend sept exemplaires de cet appareil, qui lui permettront de se repositionner sur le marché de niche des vols très longs sans escale entre Singapour et les Etats-Unis, pour lesquels elle était réputée. Lancées en 2004 avec la livraison de ses A340-500, ces liaisons vers Los Angeles et New York étaient très demandées pour les voyages d'affaires (ce qui avait conduit Singapore Airlines à modifier la configuration des quadriréacteurs pour les rendre tout-Business en 2008) mais la hausse du prix du carburant au début de la décennie a interdit tout espoir de rentabilité, provoquant leur suspension en novembre 2013.



L'A350-900ULR sera capable de parcourir 9 700 nm (près de 18 000 km) ou de rester en vol jusqu'à 20 heures. La configuration adoptée par Singapore Airlines devrait donc faire la part belle aux classes haute contribution. Une configuration biclasse partagée entre une cabine affaires et une cabine Premium Economy devrait être adoptée.