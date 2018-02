Deux compagnies françaises renouvellent leur confiance en AFI KLM E&M

Deux compagnies aériennes françaises, XL Airways et Air Corsica, viennent de renouveler des contrats de maintenance avec la division MRO d'Air France-KLM.



AFI KLM E&M et XL Airways ont ainsi étendu pour plusieurs années le contrat couvrant le support équipements - réparations et accès pool - ainsi que les visites de maintenance programmées de type A pour les 4 A330. Les gros porteurs d'XL Airways sont basés à Roissy CDG.



AFI KLM E&M a précisé que ce contrat pourra être élargi à d'autres appareils, en fonction du développement de la flotte de XL Airways.



Air Corsica a pour sa part signé un nouveau contrat avec AFI KLM E&M pour le support des CFM56-5B et des nacelles associées équipant sa flotte d'A320. Le contrat inclut un support on-wing/on-site, la planification et la réalisation des shop visits, ainsi qu'un accès à des moteurs de rechange.



La compagnie corse dispose de 5 A320.