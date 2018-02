Nouvel aéroport à Istanbul : Groupe ADP demande des compensations

Le groupe ADP a entamé des discussions avec la Turquie sur une compensation des pertes de revenus attendues avec l'ouverture du nouvel aéroport d'Istanbul, a-t-il annoncé vendredi. Groupe ADP détient 46,1% du capital de TAV Airport, qui gère 13 aéroports dans le monde dont ceux d'Istanbul Atatürk (63,7 millions de passagers en 2017), Ankara Esenboga (15,8 millions) et Izmir (12,8 millions). "Conformément aux engagement du gouvernement turc, nous avons engagé des discussions sur les modalités de calcul d'une éventuelle compensation" pour dédommager TAV Airports du manque à gagner causé par l'ouverture du nouvel aéroport avant la date de fin du contrat de concession d'Istanbul Atatürk le 2 janvier 2021, a expliqué Edward Arkwright, directeur général exécutif du groupe français. "Dès lors que le gouvernement turc a annoncé l'ouverture du troisième aéroport le 29 octobre 2018, nous avons commencé à discuter" des modalités d'indemnisations pour les pertes subies entre cette date et celle de la fin de la concession, soit un peu plus de deux ans, a précisé M. Arkwright au cours d'une conférence de presse à l'occasion de la présentation des résultats annuels du groupe. Les autorités turques espèrent faire du nouvel aéroport, construit au nord d'Istanbul, près de la mer Noire, un hub majeur. Dans les discussions avec les autorités turques, Groupe ADP a proposé ses services pour accompagner "les opérations de transfert" des activités des compagnies vers le nouvel aéroport et souhaite que TAV Airports et ses filiales puissent "apporter leur expertise" sur le nouvel aéroport, selon M. Arkwright. Le gouvernement turc avait en 2013 lancé un appel d'offres en vue de la construction et la gestion du nouvel aéroport d'Istanbul, d'une capacité initiale de 70 millions de passagers par an et de 150 millions à terme. L'offre de TAV Airports n'avait pas été retenue. Aéroports de Paris avait acquis 38% de TAV Airports en 2012, avant de porter sa participation à 46,12% en 2017.