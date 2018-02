Le bénéfice de Groupe ADP bondit de 31% grâce à un trafic aérien au beau fixe

Le bénéfice du gestionnaire des aéroports parisiens, Groupe ADP, a effectué un bond de 31% en 2017, à 571 millions d'euros grâce à un trafic en forte croissance après deux années difficiles, et au développement à l'international. Le trafic des aéroports de Paris-Charles de Gaulle et Orly a atteint 101,5 millions de passagers en 2017 (+4,5%), dépassant pour la première fois le seuil symbolique des 100 millions, tiré par la croissance du trafic long-courrier, tandis qu'à l'international le groupe a renforcé sa présence au capital du groupe turc TAV Airports, a précisé jeudi l'entreprise dans un communiqué. Groupe ADP a également signé le 22 décembre un contrat en vue d'acquérir le contrôle exclusif d'Airport International Group (AIG), concessionnaire de l'aéroport international Queen Alia à Amman en Jordanie, pour 267 millions de dollars. "2017 a été une année de transformation du Groupe ADP tant à Paris qu'à l'international", a expliqué le PDG du groupe Augustin de Romanet, cité dans le communiqué, évoquant par ailleurs "la validation d'étapes majeures pour le projet CDG Express" qui doit relier à l'horizon 2023 la Gare de l'Est, dans le centre de Paris, au terminal 2 de l'aéroport de Roissy et la signature d'un important contrat avec le groupe de logistique FedEx. La "performance solide" du groupe en 2017 constitue "un socle pour une croissance à long terme", a souligné Philippe Pascal, directeur général adjoint finances, au cours d'une conférence téléphonique avec des journalistes. Après deux années marquées par un ralentissement de la fréquentation de la destination Paris en raison des attentats, les visiteurs sont revenus en 2017. Le trafic international a progressé de 6,2%, notamment sur les régions Moyen-Orient (+8,9%), Afrique (+7,8%), Amérique du Nord (+6,9%) et Asie-Pacifique (+4,1%). En Europe, la croissance a atteint 4,2%. Dans les deux aéroports parisiens, le chiffre d'affaires des activités aéronautiques s'est inscrit en hausse de 4% à 1,813 milliard d'euros. Celui des activités commerciales (loyers perçus sur les boutiques, les bars et restaurants, les activités banques et change et les loueurs de voitures ainsi que le chiffre d'affaires lié à la publicité) est en hausse de 2,2 % en 2017, à 459 millions d'euros, selon le gestionnaire. - Un à-coup sur le tabac - "Mais l'impact favorable du retour des passagers les plus contributeurs" a été "partiellement compensé par des effets de change négatifs sur le second semestre", a-t-il ajouté. Le chiffre d'affaires par passager est resté quasi stable à 18,2 euros (+0,4%), affecté par un "important à-coup sur le tabac" en raison de la mise en place le 1er janvier 2017 du paquet neutre, selon M. Pascal. Le chiffre d'affaires tabac des passagers à destination de la Chine a ainsi "baissé de manière très importante", a-t-il précisé. Les boutiques de luxe situées "côté piste" enregistrent en revanche une "bonne performance", selon le gestionnaire. L'effet de la hausse de fréquentation des aéroports par les passagers moins dépensiers de compagnies "low-cost", dont le trafic a connu une hausse de 8,8%, se fait également ressentir sur le chiffre d'affaires des commerces. Le chiffre d'affaires du segment Immobilier est en baisse de 4,8 %, à 250 millions d'euros, précise le communiqué. Celui d'ADP Ingénierie affiche une forte baisse de 30,9 %, à 52 millions d'euros liée, selon le groupe, "à un ralentissement d'activité des succursales étrangères et une diminution du nombre de commandes au Moyen-Orient". En 2018, le groupe table sur un excédent brut d'exploitation en hausse de 10 à 15% avec l'effet en année pleine de l'intégration globale de TAV Airports. L'endettement financier net du Groupe ADP s'établit à 3,797 milliards d'euros à fin 2017, contre 2,709 milliards un an auparavant du fait de la consolidation du Groupe TAV Airports.