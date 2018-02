Safran et Albany ouvrent une nouvelle usine à Queretaro pour le LEAP

Safran et Albany ont inauguré le 21 février leur troisième usine commune. Située à Queretaro, au Mexique, elle est opérationnelle depuis quelques mois et produit des aubes en composites tissés 3D pour les moteurs LEAP - les premières ont été livrées en octobre.



Ayant nécessité un investissement de 100 millions de dollars, cette usine emploie actuellement 230 personnes et couvre une surface de 31 000 m². La production est appelée à se diversifier prochainement puis de nouveaux investissements vont être réalisés dès cette année pour qu'elle puisse également prendre en charge la fabrication d'aubages de redresseurs, avec l'objectif de livrer les premières pièces en janvier 2019.



D'ici 2021, le site devrait employer 600 personnes et produire 20 000 aubes et 30 000 aubages par an.



Safran et Albany travaillent ensemble depuis près de vingt ans et ont notamment conçu la technologie composite 3D RTM utilisée pour la production des aubes et du carter de soufflante du moteur LEAP. Les deux autres usines communes des partenaires sont opérationnelles à Rochester (USA) et Commercy (France).