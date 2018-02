Près d'un millier de personnes, en veste fluo ou en uniforme, se sont rassemblées jeudi devant le siège d'Air France à Roissy pour réclamer leur "part du gâteau", avant de partir en manifestation jusqu'aux terminaux, a constaté une journaliste de l'AFP. Le rassemblement a débuté dans le calme jeudi matin avec environ 750 personnes réunies sur la place Magellan, à Roissy Charles-de-Gaulle, selon les chiffres de la préfecture aux aéroports. Ils étaient entre 700 et 1.000 selon les syndicats Les manifestants ont répondu à l'appel lancé par 11 organisations de pilotes (SNPL, Spaf, Alter), d'hôtesses et stewards (SNPNC, Unsa-PNC, Unac, CFTC, SNGAF) et de personnels au sol (CGT, FO et Sud). Tous réclament une augmentation générale des salaires de 6%, quand la direction propose 1%. "On veut les 6%!", "rends l'argent" et "#balance tes 6%", ont crié des agents, sous une nuée de drapeaux syndicaux et autour d'une sono, tandis que d'autres tenaient des pancartes: "Non aux salaires low cost", "Retour sur l'investissement des salariés" ou encore "Nous voulons notre part du gâteau", une référence au DRH d'Air France, Gilles Gateau. Des centaines de personnes ont ensuite défilé jusqu'au terminal 2 de l'aéroport, avant qu'une partie des manifestants ne l'envahissent bruyamment. Les CRS ont fait usage de gaz lacrymogène à deux reprises: la première fois pendant le défilé, la seconde pour empêcher les manifestants d'entrer dans l'aérogare, sans succès. "Pas de pognon, pas d'avion", ont crié les manifestants une fois à l'intérieur, en référence aux nombreuses annulations de vols provoquées par la grève. L'action s'est terminée en début d'après-midi sans incident. Une grève rassemblant les trois catégories du personnel à Air France est inédite "depuis 1993" et la suppression annoncée de 4.000 emplois, a affirmé Karim Taïbi, de FO. "Pendant des années, la direction a bloqué nos salaires à cause de la crise", a expliqué à l'AFP Stéphane Pérez, délégué FO au sol. "Elle nous a dit qu'il y aurait un retour à bonne fortune quand la croissance reviendrait... Aujourd'hui ils ont fait 1,5 milliard de bénéfices et nous proposent juste 1% d'augmentation générale", a-t-il poursuivi. Le groupe Air France-KLM a affiché un bénéfice d'exploitation en hausse de 42% pour 2017, à 1,488 milliard d'euros, dont 588 millions pour la partie française. La direction prévoit pour 2018 une augmentation générale de 1% en deux temps et une enveloppe d'augmentations individuelles (primes, promotions, ancienneté...) de 1,4% pour les agents au sol. "Depuis 2012 on subit un gel des salaires, on réclame juste la possibilité de maintenir notre niveau de vie", a affirmé Vincent Salles (CGT). "L'union syndicale tiendra si la mobilisation est forte", a-t-il prédit. L'intersyndicale se réunira vendredi pour décider de la suite du mouvement, selon lui.