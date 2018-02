Jetstar, nouveau très gros client de l'A321LR d'Airbus

La présentation des résultats annuels du groupe Qantas a aussi été riche en informations en termes de flotte pour sa division Jetstar. Alan Joyce, le directeur général de Qantas a ainsi révélé que sa compagnie low-cost allait réceptionner 18 Airbus A321LR entre 2020 et 2022.



Jetstar devient ainsi un important client pour la version à long rayon d'action de l'A321neo, un appareil qui vient d'ailleurs de traverser l'Atlantique Nord la semaine dernière en reliant Le Bourget à New York/JFK à l'occasion d'un vol d'essai.



Les A321LR de Jetstar proviennent d'une précédente commande passée par Qantas pour sa division à bas coût et qui portait sur 99 appareils de la famille A320neo d'Airbus : 54 A320neo et 45 A321neo. Plus de la moitié des appareils seront désormais des A321LR. La réception des premiers exemplaires avait été repoussée d'une année fiscale il y a un an pour lisser les dépenses de la compagnie dans un contexte de forte concurrence à l'international.



Qantas explique que les A321LR peuvent facilement relier Melbourne et Sydney à Bali (Denpasar), des lignes aujourd'hui opérées avec des Boeing 787-8 car hors de portée pour ses monocouloirs Airbus actuels. L'arrivée des quatre premiers A321LR dans la flotte de Jetstar permettra d'ajouter des capacités sur ces deux lignes tout en offrant la possibilité de libérer des 787-8 en les déployant sur des lignes plus longues, par exemple vers le Vietnam, la Chine, la Thaïlande et Hawaï.



Les A321LR de Jetstar seront configurés avec une cabine de 232 sièges. Le groupe Qantas précise aussi qu'il dispose d'une certaine flexibilité avec le séquençage du reste de sa commande de monocouloirs remotorisés d'Airbus, désormais composée d'une quarantaine d'A321LR et d'une quarantaine d'A320neo.