Jérôme Arnaud : « EDEIS est là pour trouver des solutions pour les compagnies aériennes et diversifier l'activité »

Il y a un an EDEIS faisait une entrée remarquée dans le monde aéroportuaire français en reprenant les activités de la société canadienne SNC-Lavalin. Jérôme Arnaud, directeur général adjoint d'EDEIS et responsable de la division Management d'Infrastructures, revient pour Le Journal de l'Aviation sur le chemin parcouru et expose les axes de développement pour 2018 et au-delà.



Lorsque EDEIS a repris les activités de SNC-Lavalin l'année dernière, Jean-Luc Schnoebelen avait expliqué que l'activité aéroportuaire était rentable et que l'objectif allait être d'améliorer encore cette rentabilité. Où en êtes-vous ?



Non seulement c'est engagé mais c'est réalisé. Nous avons ...