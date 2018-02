Braathens Regional Airlines sécurise la maintenance de ses Avro

Braathens Regional Airlines a conclu deux accords de maintenance pour assurer l'entretien de sa flotte d'Avro. Le premier confie à BAE Systems le support sur les pièces de rechange et les APU. Le second a été signé avec KLM UK Engineering pour le support cellule.



L'accord avec BAE Systems Regional Aircraft porte sur un soutien à l'heure de vol des composants remplaçables des douze Avro (dix RJ100 et deux RJ85) de la compagnie suédoise. Il couvre 640 pièces par avion et est valable pour un minimum de 38 000 heures de vols à l'échelle de la flotte, sur trois ...