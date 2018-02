Qantas annonce un bénéfice en hausse et la création d'une école de pilotage

La compagnie aérienne australienne Qantas Airways a annoncé jeudi un bénéfice net en hausse de 17,9% au premier semestre de son exercice décalé, tout en dévoilant les contours d'une nouvelle école de pilotage. Sur la période allant de juillet à fin décembre, Qantas enregistre un bénéfice net de 607 millions AUD (473 millions de dollars) dû notamment à une performance solide sur son marché national. Le bénéfice sous-jacent avant impôt - l'indicateur privilégié par la compagnie australienne, qui exclut les éléments exceptionnels et les dépréciations d'actifs a atteint un record dans le semestre bouclé le 31 décembre puisqu'il s'est établi à 976 millions AUD, contre 852 millions au premier semestre de l'exercice précédent. La Bourse de Sydney a salué cette performance, le titre de Qantas affichant en milieu de séance une hausse de 6,55% à 5,62 AUD. Ces très bons résultats, obtenus en dépit d'une hausse des coûts du carburant, sont le fruit de mesures drastiques, notamment d'importants licenciements, et d'un abandon des lignes déficitaires et d'appareils obsolètes. "Nous avons atteint, ou dépassé, tous nos objectifs financiers", a déclaré le directeur général Alan Joyce. Qantas Domestic (vols intérieurs), la filiale Jetstar et son programme de fidélité ont tous enregistré des résultats records alors que la branche internationale "tient bon sur un marché qui connaît des tarifs aériens extrêmement bas". - 'Les meilleurs pilotes du monde' - "Ce résultat montre ce que nos précédents résultats records avaient déjà montré -- nous avons un portefeuille d'activités solide et la bonne stratégie pour les gérer", a affirmé M. Joyce. Selon lui, "c'est le fait d'investir dans des secteurs qui assurent la croissance des marges et dans une stratégie de réseau qui fait que nous que nous avons le bon avion sur la bonne route". Ces résultats sont le fruit d'un marché intérieur aux performances exceptionnelles. Le bénéfice sous-jacent avant impôt sur le marché national a connu une croissance de 20% pour atteindre 447 millions de dollars australiens. L'international a cependant chuté de 6% à 222 millions de AUD, tandis que Jetstar a bondi de 16% à 318 millions de AUD. La compagnie a annoncé un dividende final de 7 cents et pour 378 millions AUD de rachat d'actions. Dans une étude annuelle publiée l'été dernier, le constructeur aéronautique américain Boeing avait estimé que l'aviation mondiale aurait besoin de recruter 637.000 pilotes de ligne sur 20 ans pour accompagner la croissance du trafic aérien. La région Asie-Pacifique concentre à elle seule plus d'un tiers (253.000 pilotes) des besoins de recrutement de ce personnel extrêmement qualifié, suivie de l'Amérique du Nord (117.000) et de l'Europe (106.000), selon ces prévisions couvrant les années 2017 à 2036. M. Joyce a annoncé jeudi que son groupe investirait 20 millions d'AUD dans la création de sa première école de pilotage. "Nous sommes au milieu de la plus grande campagne de recrutement de pilotes de l'histoire de Qantas", a déclaré le dirigeant de 51 ans. "Mais nous voulons nous assurer que nous avons un canal de formation de talents pour l'avenir, afin d'être à la hauteur de notre réputation de compter parmi les meilleurs pilotes du monde." "Nous espérons que l'Ecole de pilotage de Qantas Airways sera une des meilleures académies de l'hémisphère Sud, capable de former 500 pilotes par an", a-t-il dit.