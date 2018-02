L'A350-1000 entre en concurrence avec le 777-300ER

Avec la livraison du premier A350-1000 à Qatar Airways le 20 février, Airbus est désormais armé et prêt à attaquer le marché du Boeing 777-300ER. Et si le programme de Boeing est en décélération avant l'entrée en service en 2020 de son successeur, le 777X, Airbus s'est surtout positionné de façon à prendre sa part du marché de remplacement de la flotte actuelle de Triple Sept. Il reste maintenant à l'avionneur à transformer le spectaculaire essai qu'a été la cérémonie de livraison du premier A350-1000 et à engranger davantage de commandes pour s'imposer sur ce segment des biréacteurs de 350 ...