Les failles capacitaires de l'aéronautique allemande

Le bilan de l'année 2017 des capacités de la Bundeswehr, publié le 20 février, a une nouvelle fois mis en avant les lacunes capacitaires de certains équipements militaires, en particulier aéronautiques.



Ainsi, l'Allemagne « doit encore et toujours s'appuyer sur les capacités d'autres nations - notamment les C-17 américains », en matière de transport, alors que la montée en puissance des capacités militaires de l'A400M prend plus de temps que prévu et ne correspond pas aux exigences contractuelles, certaines missions ayant même dû être interrompues.



Concernant les hélicoptères, NH90 et CH-53 en particulier, l'activité opérationnelle à l'extérieur (Mali, ...