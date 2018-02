Qatar Airways reçoit le premier Airbus A350-1000

C'est un plaisir pour moi de célébrer cette livraison pour mon dernier jour officiel chez Airbus », a déclaré Fabrice Brégier le 20 février. Effectivement, c'est encore une livraison lourde de signification qui a lieu aujourd'hui chez Airbus. En plus de souligner le départ du président d'Airbus, elle marque la remise du tout premier A350-1000 de série et l'entrée en service de la QSuite sur l'A350. Akbar Al Baker, le CEO de Qatar Airways, a fait le déplacement à Toulouse pour célébrer tous ces événements réunis. Il redécollera ce soir dans son appareil pour le convoyer à Doha, une cérémonie de réception l'attend, avant son entrée en service sur Londres le 24 février.



Le choix de cette route se fait dans un souci de rodage de l'avion. Doté du même rayon d'action que l'A350-900 (8 000 nm), l'A350-1000 est en effet destiné à desservir des destinations plus lointaines comme l'est des Etats-Unis ou l'Asie du Sud, Qatar Airways ayant l'intention d'exploiter au maximum son potentiel. Il offre une capacité accrue à la compagnie et sera affecté à des routes très demandées. Avec sa configuration biclasse comptant 46 fauteuils de QSuite et 281 en classe économique, il a en effet une capacité accrue d'une quarantaine de places par rapport à l'A350-900 dans sa configuration actuelle. « Cet appareil correspond exactement aux routes que nous opérons », souligne Akbar Al Baker.





A7-ANA (MSN88) a été livré avec deux mois de retard à cause de cette même QSuite. « Il ne s'agit pas d'un problème avec Airbus, c'est un problème entre Rockwell Collins et Qatar Airways. Vous le voyez, la QSuite est extrêmement complexe et son cahier des charges aussi. Malheureusement, l'installation et la calibration de nouveaux sièges prend toujours du temps sur le premier avion », a expliqué Akbar Al Baker. Quelques défauts auraient notamment concerné les cabinets de toilette. Mais Akbar Al Baker attend malgré tout la livraison de six exemplaires de l'A350-1000 cette année.



Pour rappel, 37 appareils de ce modèle sont en commande auprès d'Airbus. Mais ce nombre pourrait être porté à 42, la compagnie envisageant la conversion de plusieurs appareils de la version -900 en -1000. « Nous avons une fenêtre étroite pour cette conversion. Mais il s'agirait de cinq avions, pas plus », précise le CEO de Qatar Airways. Par ailleurs, la compagnie réfléchit également à pourvoir sa société de leasing en A350...



En ce qui concerne la QSuite, elle est déjà en service depuis cet été et a été installée sur quinze Boeing 777 de la compagnie - neufs et en retrofit. Elle va également progressivement être déployée sur la flotte d'A350-900. En revanche, les 787 n'accueilleront jamais cette nouvelle configuration conçue par Qatar Airways en raison de leur étroitesse. Ils seront eux aussi réaménagés mais avec un nouveau siège qui offrira une intimité similaire.





