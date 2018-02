Guillaume Faury prend officiellement ses fonctions de numéro deux d'Airbus

Guillaume Faury a officiellement pris ses fonctions lundi au poste de directeur général délégué d'Airbus et président de la branche aviation civile en remplacement de Fabrice Brégier, a-t-on appris auprès du constructeur européen. « Guillaume Faury a pris ses fonctions lundi matin », a confirmé un porte-parole interrogé par l'AFP. Airbus avait annoncé mi-décembre qu'il remaniait sa direction afin d'éviter une crise de gouvernance, alors que le groupe est confronté à des enquêtes judiciaires. Ce remaniement, décidé par le conseil d'administration, prévoyait le départ de son numéro deux, Fabrice Brégier, et son remplacement par le patron d'Airbus Helicopters, Guillaume Faury. Il prévoit également que le président exécutif d'Airbus, Tom Enders, ne renouvellera pas son mandat en 2019. M. Brégier, dont le départ avait été annoncé pour février, assistera néanmoins à la cérémonie de livraison mardi du premier A350-1000, le dernier né de la gamme des gros porteurs du constructeur dont il a accompagné le développement, à la compagnie Qatar Airways en présence du directeur général de la compagnie, Akbar Al Baker, a indiqué un porte-parole du groupe à l'AFP. Airbus est sous le coup d'investigations du Parquet national financier (PNF) en France et du Serious fraud office (SFO) en Grande-Bretagne pour des irrégularités sur des transactions, faits qu'il avait lui-même dénoncés en 2016. Il est aussi la cible d'une enquête en Autriche liée à la vente d'Eurofighter à ce pays, où Tom Enders figure parmi les personnes visées. En Allemagne, une enquête liée à cette même vente, vient d'être clôturée. Elle s'est soldée par une amende de 81,25 millions. Selon le parquet, « aucune preuve de paiement de pots de vin » n'a été apportée. M. Faury, qui était à la tête de la branche hélicoptères d'Airbus depuis 2013, a été remplacé par un dirigeant de Safran, Bruno Even.