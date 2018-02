Ciao Meridiana : Qatar Airways présente Air Italy

Alors que Meridiana exploite huit 737NG et quatre 767, Air Italy doit parvenir à une flotte de cinquante appareils neufs d'ici cinq ans. Son renouvellement commencera en avril avec les premières livraisons de 737 MAX 8. Une vingtaine d'exemplaires seront intégrés en trois ans, acquis en leasing auprès de Qatar Airways - une commande finalisée par la compagnie qatarie en juin dernier.



Le long-courrier également va être modernisé avec l'introduction rapide de cinq A330-200 issus de la flotte de Qatar Airways - prélevés sur la flotte aménagée en configuration biclasse avec 24 fauteuils en classe affaires. Ils permettront de lancer les nouvelles liaisons déjà annoncées vers New York et Miami, ainsi que Bangkok - tout cela depuis Milan Malpensa, qui sera la base opérationnelle d'Air Italy. D'ici cinq ans, vingt 787-8 intègreront également la flotte. Acquis en leasing auprès de Qatar Airways eux aussi, ils seront livrés à Air Italy à partir de mai 2019.



Qatar Airways détient 49% de Meridiana depuis le mois de septembre 2017 (Alisarda détient les 51% restants) mais travaille à son redressement depuis mi-2016. Le changement de nom est le symbole de la réorganisation qui s'achève et du lancement d'une phase de croissance, qui devrait permettre l'embauche de 1 500 personnes et attirer 10 millions de passagers annuels d'ici 2022. Là où Etihad a échoué à rendre Alitalia sexy, Qatar Airways ambitionne de « montrer que [Air Italy est] la star » et peut détrôner sa rivale.





