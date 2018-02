Laudamotion s'associe à Condor pour son décollage

Laudamotion prépare activement son décollage. Prévu pour le début de la saison été IATA, celui-ci se fera en partenariat avec Condor. Laudamotion vient en effet de conclure un accord avec la compagnie allemande, lui confiant la commercialisation d'une partie de ses vols entre l'Allemagne et l'Espagne.



Condor va ainsi pouvoir proposer 56 vols supplémentaires à ses clients, en intégrant le programme de Laudamotion entre Düsseldorf, Francfort, Stuttgart et Bâle d'un côté et Ibiza, Palma de Majorque et Malaga de l'autre.



Mais surtout, elle aura un rôle fondamental dans le lancement opérationnel de la compagnie autrichienne en devenant prestataire ...